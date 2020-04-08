تمهيدا لتطوير لقاح... جامعة سعودية تدرس جينوم فيروس كورونا

وقالت الجامعة إنها منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وهي تعمل على دراسة البنية الجينية والتكوينية للفيروس، التي يمكن أن تمهد الطريق لتطوير لقاحات تجريبية ناجحة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت جامعة الملك عبد الله، أنها "خلال دراستها على بدايات ظهور الفيروس التي كانت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تمكنت من استخدام منصة "KMAP" المدعومة بالموارد الحاسوبية والأنظمة الأخرى الموجودة في مركز أبحاث العلوم الحيوية الحاسوبية بالجامعة، وذلك للتعرف على البنية الوراثية للفيروس بالتفصيل".

وأشارت "كاوست" إلى أنها "تستخدم الإمكانات المتفوقة للحاسوب العملاق شاهين مع برامج مصممة خصيصا في الجامعة لمقارنة وتحليل الأنواع المختلفة للفيروسات التاجية، وفحص مليارات العينات البيئية بحثًا عن آثار للسلالات الجديدة"، وستمكنها هذه المعلومات من تطوير مفهوم جديد ونظام متطور لتحديد الأدوية المتاحة التي تمت الموافقة عليها سابقا للاستخدام البشري والتي يمكن إعادة استخدامها في مواجهة أي وباء جديد".

وتوقعت "كاوست" أن يستغرق تطوير الأدوية الجديدة والموافقة عليها بعض الوقت، "ولكن في حال تمكنها من إعادة استخدام الأدوية المتوفرة حاليا، تستطيع مساعدة الحالات المصابة بفيروس كورونا على الفور وزيادة حالات التعافي منه".

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يذكر أن وزارة الصحة السعودية أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مؤكدة أن إجمالي الإصابات وصل إلى 2932 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول تطورات أزمة كورونا، إن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في المملكة بلغ 631 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 41 حالة.