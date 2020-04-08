"أنصار الله": قدمنا رؤية وطنية شاملة للأمم المتحدة تنص على وقف شامل للحرب

وقال الحوثي في تغريدات له "سلمنا للمبعوث الأممي رؤيتنا لوقف نهائي وأوضحت له اليوم أنها مبنية على حلول مكتملة فالحلول المجتزئة أو الترقيعية – التي لا تجعل المواطن والشعب في أولوياتها ولا تقدم رؤى بنائه اقتصاديا واستقلاله وسيادته الكاملة – لا يمكن القبول بها، وأي حل يحتاج – بعد الموافقة – لاستفتاء الشعب عليه". يتبع....

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