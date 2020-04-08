سلطنة عمان تغلق العاصمة 12 يوما على خلفية تفشي فيروس كورونا

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن "اللجنة العليا للتعامل مع كوفيد-19 قررت إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارا من الساعة 10 من صباح يوم الجمعة 10 نيسان/أبريل ولغاية الساعة 10 من صباح الأربعاء 22 نيسان/أبريل 2020 مع استمرار نقاط التحكم والسيطرة بجميع محافظات".
كما قررت اللجنة "استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلم عن بُعد عبر المنصّات التعليمية".
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