ارتفاع عدد المصابين بكورونا في الإمارات إلى 2659

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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 2659.

كما أعلنت المتحدثة باسم الوزارة، فريدة الحوسني شفاء 53 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 239.

وأوضحت أن منهجية الاكتشاف المبكر وتوسيع نطاق الفحص التي تتبعها دولة الإمارات، وبحسب الممارسات العالمية تساهم في زيادة عدد الحالات المؤكدة في الدولة.

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إلى ذلك، لفتت إلى أنه بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية فإن نسبة الشفاء على المستوى العالمي أقل من 25% من أعداد الحالات المكتشفة، لذلك فنسبة الاكتشاف في الوقت الحالي أعلى من نسبة التعافي.

كما أكدت أن الدولة توفر علاجاً طبياً للحالات المكتشفة، مثل مضادات الفيروسات، وتتم متابعة ودراسة فعالية تلك الأدوية وسرعة التعافي والمضاعفات.

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