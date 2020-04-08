شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الجزائرية: تفعيل إجراءات تكميلية لتطبيق الحجر الصحى عبر مختلف الولايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت أجهزة الأمن الوطنى الجزائرى الشرطة، بتفعيل مجموعة من الإجراءات التكميلية لتطبيق الحجر الصحى عبر مختلف الولايات، وقال بيان للمديرية العامة للأمن الوطنى (الشرطة الجزائرية) إن هذه الإجراءات التكميلية، تزامنت مع تطبيق الحجر الصحى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تعمل الشرطة على تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة ووضع نقاط مراقبة فجائية وأكمنة على محاور مختلف الشوارع والأحياء، إضافة إلى الحواجز الأمنية المتواجدة على مختلف مداخل ومخارج المدن.

وأكد البيان، أن الشرطة تقوم خلال تطبيق هذه الإجراءات الوقائية والتدابير، على مواصلة توعية المخالفين بخطورة هذا الوباء ودعت المديرية العامة للأمن الوطنى كافة المواطنين إلى "ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية واحترام أوقات الحجر الصحى للحد من انتشار فيروس كورونا وبدأت السلطات الجزائرية منذ الأحد الماضى تطبيق حظر التجوال الجزئى من 7 مساء إلى 7 صباحا فى كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التى تم وضعها قيد الحجر الصحى الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس كورونا.