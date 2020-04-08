شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم الجيش السورى بشن 3 هجمات فى 2017 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الأربعاء، سلاح الجو السورى بالوقوف وراء ثلاث هجمات كيميائية غربى البلاد في مارس 2017.
وقالت المنظمة عبر حسابها الرسمى على تويتر: أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) اليوم نتائج التقرير الأول لفريق التحقيق والتحديد التابع للمنظمة (IIT) مسؤولة عن تحديد مرتكبى استخدام الأسلحة الكيميائية فى الجمهورية العربية السورية، حيث قررت بعثة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (FFM) أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت أو يحتمل استخدامها في سوريا.
وفى وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مسلحين سوريين كانوا يستعدون لاستخدام أسلحة كيماوية فى بلدة سراقب لكنهم أصابوا أنفسهم أثناء التعامل مع هذه المواد.
وقالت روسيا، الحليف الوثيق للحكومة السورية، إن مجموعة مؤلفة من نحو 15 مسلحا حاولت تفجير ذخيرة شديدة الانفجار باستخدام عبوات مملوءة بكيماويات سامة.
وكان رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، أوليج جورافلوف، قال إن روسيا لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركى فى سوريا بعد إغلاق المجال الجوي فوق إدلب، وأضاف جورافلوف للصحفيين، "في ظل هذه الظروف، لا يمكن للقيادة العسكرية الروسية ضمان سلامة الرحلات الجوية التركية فى سوريا".
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