كورونا.. 627 إصابة في السعودية والإمارات

الرياض ـ أبوظبي / الخليج 365

أعلنت كل من السعودية والإمارات، الأربعاء، تسجيل 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى ألفين و932، وألفين و659، على التوالي.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 327 إصابة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى ألفين و932، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 16 حالة تعافٍ جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 631.

فيما بقي عدد وفيات كورونا عند 41، إذ لم تسجل المملكة اليوم أي حالات جديدة، بحسب المصدر نفسه.



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والإثنين أعلنت السعودية، فرض حظر تجوال كامل في 5 مدن كبرى، و4 محافظات لمواجهة تفشي كورونا، وهي مدن الرياض (وسط)، وتبوك (شمال)، والدمام والظهران والهفوف (شرق)، ومحافظات جدة والطائف (غرب)، والقطيف والخبر (شرق).

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي حول كورونا، تسجيل 300 إصابة جديدة بكورونا، ليصل الإجمالي إلى ألفين و659.



فيما تعافت 53 حالة جديدة من أعراض الوباء، ما يرفع عدد المتماثلين للشفاء بالبلاد إلى 239.



وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و436 ألفا، توفي منهم أكثر من 82 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 303 آلاف، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.