الحوثيون يعلنون سقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية في أبين

اليمن / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، استهداف معسكر للقوات الحكومية في محافظة أبين (جنوب) بصاروخ باليستي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، نقلته قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.

وقال سريع: "تم استهداف قوات العدو (القوات الحكومية) بصاروخ باليستي، في معسكر الشاجري بأبين، أثناء تحضيرها صباح الأربعاء، لزحف باتجاه محافظة البيضاء" وسط البلاد.

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وأضاف أن العملية أسفرت عن "مقتل وإصابة العشرات من قوى العدوان، إثر الإصابة الدقيقة لصاروخ قاصم الباليستي"، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من قبل الجيش اليمني، إزاء ما أفاد به المتحدث الحوثي.

وتدور مواجهات على جبهات عدة في البيضاء المحاذية لأبين، وسط تقدم للجيش في عدة مواقع بالمحافظة الأولى.

ومنذ عام 2015، يدعم التحالف العربي بقيادة السعودية القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.