سلطنة عمان تُغلق العاصمة مسقط تحسُباً من انتشار كورونا

مسقط / الخليج 365

قررت السلطات العمانية، الأربعاء، إغلاق العاصمة مسقط لمدة 12 يوما، اعتبارا من الجمعة، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك بين قرارات أصدرتها اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع الآثار الناتجة من الفيروس (حكومية)، خلال اجتماعها بوزير الداخلية، حمود بن فيصل البوسعيدي، حسب وكالة الأنباء العُمانية.

وأقرَت اللجنة "استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في ⁧‫السلطنة‬⁩ حتى إشعار آخر مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلم عن بُعد عبر المنصّات التعليمية".

وكانت السلطات العمانية قد أقرت سابقاً إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية.

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كما وجهت "مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل عدد العاملين إلى الحد الأدنى اللازم لاستمرار هذا القطاع في أداء أعماله الأساسية وعدم تأثرها."

وأعلنت وزارة الصحة العمانية الأربعاء، تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح العدد الكلي للحالات 419 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته الوكالة الرسمية إلى تماثل 72 حالة للشفاء، فيما استقر عدد الوفيات عند 2.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و436 ألفا، توفي منهم أكثر من 82 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 303 آلاف، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.