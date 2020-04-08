الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية لتحرير مكيراس بالبيضاء

شكري حسين / الخليج 365



أطلق الجيش اليمني، الأربعاء، عملية عسكرية لتحرير مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء وسط البلاد، من مسلحي الحوثي، بحسب مصدر عسكري.



وقال المصدر الذي يعمل في لواء "الأماجد" بالجيش، للأناضول، إن "اللواء أطلق عملية لتحرير مكيراس من قبضة مليشيات الحوثي، بعد استكمال الترتيبات العسكرية واللوجستية".



وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن لواء "الأماجد" يستعد منذ 5 أشهر لتحرير مكيراس، والأسبوع الماضي تم تزويده من قبل التحالف العربي، بمعدات عسكرية كبيرة بينها دبابات ومدرعات.



وفي وقت سابق الأربعاء، أصيب 5 جنود يمنيين، في قصف لطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على معسكر لواء "الأماجد"، شمالي محافظة أبين (جنوب)، قبيل انطلاق الحملة العسكرية، وفق المصدر ذاته.



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ولم يصدر عن الحوثيين تعقيب فوري إزاء ما صرح به المصدر العسكري.

والإثنين، أعلن الجيش اليمني، استعادة السيطرة على مواقع مهمة في البيضاء، عبر عملية عسكرية ضد مسلحي الحوثي، بمشاركة مقاتلات التحالف العربي، وفق مصدر عسكري.



وبالتزامن، قالت جماعة الحوثي، إن مقاتلات التحالف بقيادة السعودية، شنت 19 غارة على 4 محافظات، هي مأرب (شرق)، والجوف (شمال شرق)، وحجة (شمال غرب)، والبيضاء (وسط).



ويتواصل القتال في اليمن، رغم ترحيب أطراف النزاع (الحكومة والتحالف والحوثيون) بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إنهاء القتال، وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا.



ويزيد من تعقيدات الحرب المستمرة منذ 6 سنوات، أن لها امتدادات إقليمية، فمنذ 2015 يدعم التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.

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