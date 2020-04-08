"هنية" يهاتف "بوغدانوف" لبحث مستجدات "كورونا"

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إنّ رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، هاتف نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص بالرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، لبحث المستجدات الخاصّة بفيروس كورونا.

وأضافت الحركة في بيانٍ تلقت الخليج 365 نسخةً منه، أنّ المكالمة "استعرضت الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم، في ظلّ التدهور الاقتصادي والإنساني في الأوضاع والناتج عن موضوع الجائحة التي تجتاح العالم".

Advertisements

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 263 شخص، بينهم 13 مواطن في قطاع غزة.

وتطرق هنية في حديثه إلى أوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والذين يعانون من أوضاعٍ كارثية، ويعيشون هاجس الخوف من تفشي الوباء بينهم، بحسب البيان.

وذكرت الحركة أنّ هذا الاتصال يأتي في سياق "الجهود التي يبذلها رئيس الحركة، من خلال التواصل مع مختلف الزعماء والمسؤولين في العالم، لأجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.