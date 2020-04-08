البحرين تتحمل رواتب موظفي القطاع الخاص بقيمة 570 مليون دولار

محمد إبراهيم / الخليج 365



أعلنت الحكومة البحرينية، الأربعاء، أنها ستنفق 215 مليون دينار (570 مليون دولار) على رواتب 100 ألف موظف في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، لتفادي تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت وزارة العمل في بيان، أن المستحقين للراتب يشمل جميع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حتى نهاية فبراير/شباط الماضي.

وحسب البيان، سيتم دفع الرواتب (من أبريل/ نيسان حتى يونيو/ حزيران المقبل) من خلال وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، الذي تساهم فيه الحكومة.

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وأشار البيان إلى تسديد الحكومة أيضا فواتير الكهرباء والمياه، عن جميع المواطنين والشركات في البحرين وستمدد بعض التخفيضات الضريبية على العقارات والسياحة.

كانت البحرين، أعلنت الشهر الماضي حزمة تحفيزية بقيمة 11 مليار دولار لتخفيف تداعيات فيروس "كورونا".

وحتى ظهر الأربعاء، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين، 821 حالة، منها 5 حالات وفاة، بينما تماثل 467 حالة للشفاء.

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