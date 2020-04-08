اليمن.. الحوثيون يتهمون "التحالف" باستهداف مركز حجر صحي

اليمن/ الخليج 365
اتهمت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، التحالف العربي باستهداف مركز للحجر الصحي مخصص لمواجهة فيروس كورونا، في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وأعلنت وكالة أنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، استهداف "طيران العدوان الأمريكي السعودي (إِشارة للتحالف العربي) مركز الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا في منطقة عفار بمحافظة البيضاء".
وقالت إن قصف المركز يهدف لعرقلة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة الإنقاذ الوطني (تابعة للحوثيين/غير معترف بها) لتوفير الوقاية الصحية لمنع دخول الفيروس البلاد.
ولم تعلن جماعة الحوثي عن حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء القصف، فيما لم يصدر التحالف العربي (تقوده السعودية) بيانا بشأن تلك الاتهامات، حتى الساعة 11:20 (ت.غ).
وحتى ظهر الأربعاء، لم تسجل اليمن أية إصابة بفيروس كورونا الذي تجاوز عدد إصاباته حول العالم مليون و434 ألف و353 شخص، بينها 82 ألفا و148 وفاة.
ويعاني اليمن، للعام السادس، من حرب مستمرة بين القوات الموالية للحكومة، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين الحوثيين، المدعومين من إيران، من جهة أخرى، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
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