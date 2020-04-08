كورونا.. مصر تمدد حظر التجوال 15 يوما إضافيا

القاهرة / الخليج 365



أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، تمديد حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد 15 يومًا إضافيا، للحد من انتشار فيروس كورونا.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تابعته الخليج 365.



وذكر مدبولي أن حظر التجوال الليلي سيستمر لمدة 15 يومًا حتى 23 أبريل/ نيسان الجاري، من الساعة الثامنة مساء (18:00 ت.غ) إلى السادسة صباحا (4:00 ت.غ).



وبهذا القرار خفضت مصر عدد ساعات الحظر ساعة واحدة، ليكون 10 ساعات بدلا من 11 ساعة يوميًا، وعزا مدبولي أسباب ذلك إلى "تقليل معدلات التزاحم والتكدس على وسائل النقل الجماعي".



وتضمن قرار حظر التجوال، استمرار تعليق حركة الطيران، وإغلاق جميع المطاعم، وتعليق العمل بالمصالح الحكومية.



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كما شمل أيضًا، غلق جميع المحال التجارية يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، وغلق جميع النوادي ومراكز الشباب، وتمديد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما للمرة الثانية.



وتطبق السلطات المصرية عقوبات تصل لغرامة 4 آلاف جنيها (نحو 250 دولارا)، وحبس لمن يخالف قرار حظر التجوال.



وفي 25 مارس/آذار الماضي، فرضت السلطات المصرية حظر تجول ليلي في البلاد ابتداء من السابعة مساء (17:00 ت.غ) حتى السادسة صباحا (4:00 ت.غ) لمدة 15 يوما تنتهي اليوم الأربعاء.



ومساء الثلاثاء، أعلنت الصحة المصرية، في بيان، ارتفاع الوفيات جراء الفيروس إلى 94 بعد تسجيل 9 حالات جديدة، فيما تم تسجيل 128 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1450.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و436 ألفا، توفي منهم أكثر من 82 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 303 آلاف، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.