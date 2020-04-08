"أمنستي" تدعو لإحالة التحقيق بقتل متظاهر لبناني إلى قضاء مدني

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365

ـ منظمة العفو الدولية علقت على قرار المحكمة العسكرية الإفراج عن أحد المتهمين بقتل متظاهر قبل أشهر في بيروت

ـ لم يصدر على الفور أي تعقيب من السلطات اللبنانية حول ما أوردته المنظمة الحقوقية

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء، السلطات اللبنانية إلى إحالة "فورية" للتحقيق في مقتل متظاهر قبل أشهر، من القضاء العسكري إلى المدني.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها المنظمة عبر "تويتر"، تعليقا على قرار المحكمة العسكرية في لبنان، الإفراج عن أحد المتهمين بقتل المتظاهر علاء أبو فخر، في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بالعاصمة بيروت.

وقالت المنظمة الحقوقية: "في حال صحّت الأخبار حول قرار المحكمة العسكرية بإطلاق سراح أحد المتهمين بجريمة قتل أبو فخر، ندعو السلطات لإحالة التحقيق إلى القضاء المدني فورا".

واعتبرت أن "مقتل متظاهر سلمي، انتهاك لحقوق الإنسان يجب أن تنظر به محكمة مدنية تحترم الحق في المحاكمة العادلة".

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ولم يصدر على الفور أي تعقيب من السلطات اللبنانية حول ما ورد في تغريدة المنظمة الحقوقية.

والإثنين الماضي، أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، قرارا بإخلاء سبيل عقيد بالجيش، متهم بالمشاركة في جريمة القتل عمدا.

وفي 21 نوفمبر 2019، وجهت مدعية عسكرية تهمة "القتل" إلى جندي أطلق النار على متظاهر في بيروت.

وقتل أبو فخر، برصاص جندي كان يحاول فتح طريق أغلقه متظاهرون في منطقة خلدة جنوب غرب بيروت، ليكون أول قتيل يسقط منذ بدء الاحتجاجات بالبلاد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



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