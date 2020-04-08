سوريا.. روسيا تعزز وجودها العسكري في القامشلي

الحسكة، القامشلي/ محمد مستو/ الخليج 365

أرسلت روسيا مؤخرًا، تعزيزات عسكرية إضافية إلى قاعدتها العسكرية في مدينة القامشلي الخاضعة لسيطرة منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية شمالي شرقي سوريا.

وأوضحت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، أن أرتال عسكرية ضمت أكثر من 50 شاحنة عسكرية ودبابة وناقلة جنود، خرجت خلال اليومين الماضيين، من مدينة "عين عيسى" شمالي سوريا، وتوجهت إلى مدينة "تل تمر" ومنها إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي "إم 4".

وذكرت المصادر أن دوريات أمريكية كانت تراقب الأرتال الروسية لدى دخولها مطار القامشلي الخاضع لسيطرة النظام السوري.

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وخلال الأشهر القليلة الماضية، عززت روسيا تواجدها في قاعدتها الواقعة قرب مطار القامشلي، حيث يوجد نحو 200 جندي روسي، وعشرات العربات المدرعة والدبابات إلى جانب 6 مروحيات.

كما يتخذ الضباط الروس الفيلات القريبة من المطار مقرات لهم، بعد أن قاموا بوضع اليد عليها.

وبعد عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تمركزت الشرطة العسكرية الروسية في 18 نقطة وقاعدة على الأقل شمالي سوريا، بعضها كانت قواعد أمريكية قبل أن تنسحب منها الأخيرة إثر العملية العسكرية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.