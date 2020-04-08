الطيبي: أشكر الرئيس أردوغان على تدخله لإعادة طلاب فلسطينيين

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

تقدم النائب العربي بالكنيست أحمد الطيبي، الأربعاء، بالشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتخصيصه طائرة لنقل طلاب عرب من إسطنبول إلى مطار بن غوريون.

وقال الطيبي في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه للأناضول، إن طائرة تركية نقلت، مساء الثلاثاء، 110 طلاب من سكان المناطق الفلسطينية بإسرائيل والقدس، إلى مطار بن غوريون الدولي، قرب تل أبيب.

وأضاف "هبطت الليلة الماضية في مطار اللد(بن غوريون) رحلة إنقاذ لطلاب عرب يدرسون في تركيا أقلتهم طائرة تركية خصيصا رغم إغلاق الأجواء".

وأشار الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة البرلمانية، أنه رتب رحلة لشركة "يسرائير" الإسرائيلية لتقل هؤلاء الطلاب إلا أن السلطات الأمنية الإسرائيلية ألغتها في اللحظة الأخيرة.

وأوضح أنه على إثر ذلك توجه مباشرة لمكتب الرئيس أردوغان طالبا تخصيص طائرة خاصة لإعادة الطلاب المذكورين.

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وأردف أن "الجانب التركي تجاوب وقرر تخصيص رحلة إنقاذ خاصة عبر الخطوط التركية أقلت الثلاثاء 110 طلاب عرب منهم حوالي 40 طالبا من القدس الشرقية".

وقدم النائب الطيبي شكره للرئيس أردوغان على "اللفتة الإنسانية الكريمة التي أعادت أبناءنا للبلاد في خضم هذه الأزمة العالمية (كورونا)".

ولفت أن الرحلة "كانت آخر رحلة دولية تهبط في مطار بن غوريون قبل إغلاق الأجواء الإسرائيلية بسبب قرار الإغلاق قبل عيد الفصح اليهودي(دخل حيز التنفيذ مساء الثلاثاء ويستمر للجمعة)".

يذكر أن مئات الطلاب الفلسطينيين يدرسون في جامعات تركية حيث حصل جزء كبير منهم على منح دراسية من الحكومة التركية.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و436 ألفا، توفي منهم أكثر من 82 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 303 آلاف، بحسب موقع "Worldometer".

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