كورونا.. ارتفاع الضحايا في المغرب وقطر ولبنان

مراسلون/ الخليج 365



ارتفعت أعداد ضحايا فيروس كورونا الأربعاء، في كل من المغرب وقطر ولبنان، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع وفيات كورونا إلى 91، إثر تسجيل حالة، فيما بلغ عدد المصابين 1242، عقب الكشف عن 58 إصابة.



وقالت الوزارة في الموقع الرسمي الخاص بفيروس كورونا، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 97، بعد تماثل 4 حالات جديدة للشفاء.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القطرية، تسجيل 153 حالة كورونا جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2210 .

وأوضحت الوزراة في بيان أن "بعض حالات الإصابة الجديدة تعود لمسافرين عائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين".



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ولفتت أنه "تم تسجيل 28 حالة تماثلت للشفاء، ليصل الإجمالي إلى 178 حالة، فيما استقرت الوفيات عند 6".

بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حالات فيروس كورونا إلى 575 حالة مثبتة بعد تسجيل 27 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن وباء كورونا "بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً 575 حالة بزيادة 27 حالة عن الثلاثاء".



وأشارت أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 863 فحصا.



ولفتت أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات على 19.



وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و436 ألفا، توفي منهم أكثر من 82 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 303 آلاف، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.