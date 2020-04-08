تركيا: سنواصل الدوريات المشتركة مع الروس في إدلب

أنقرة/ الخليج 365وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات صحفية:

- نحو 70-80 ألف مواطن عادوا إلى منازلهم في إدلب على خلفية خفض التوتر

- 148 ألفا و763 طالب لجوء عبروا حدود تركيا إلى اليونان منذ 28 فبراير

- وصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها إنتاج 4 ملايين كمامة طبية و105 ملايين لباس طبي أسبوعيا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، استكمال الدورية الروسية - التركية الثالثة، في منطقة إدلب السورية، مؤكدًا عزم بلاده مواصلة تلك الدوريات.

وقال أكار، في تصريحات لقناة "تي آر تي خبر" الحكومية، الأربعاء: "استكملت اليوم الدورية المشتركة الثالثة، والدوريات ستستمر"، شمال غربي سوريا.

وأشار إلى استمرار وقف إطلاق النار في المنطقة وفقًا للاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في 5 مارس/ آذار الماضي.

وأوضح أن نحو 70-80 ألف مواطن عادوا إلى منازلهم في إدلب على خلفية خفض التوتر بفضل الاتفاق.

وأعرب عن اعتقاده بأن العودة ستتواصل في المرحلة القادمة بفضل الجهود التركية.

ولفت أكار إلى أهمية تأسيس المنطقة الآمن على طريق "إم 4" الدولي، مبينًا أن بلاده على تواصل مع الجانب الروسي في هذا الصدد.

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من ناحية أخرى، قال أكار إن القوات التركية تمكنت من تحييد 903 إرهابيين في مناطق عمليات نبع السلام ودرع الفرات وغصن الزيتون والمخلب، منذ مطلع العام الجاري.

كما أعلن أن السلطات أحبطت11 ألف و888 محاولة عبور غير قانونية عبر الحدود منذ مطلع 2020.

وفيما يتعلق بتحركات طالبي اللجوء، أكّد الوزير أن 148 ألفا و763 منهم عبروا الحدود التركية إلى اليونان منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

وحول التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، قال أكار: "وصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها إنتاج نحو 4 ملايين كمامة طبية و105 ملايين لباس طبي في الأسبوع".

وأضاف: "سنزيد من قدرتنا خلال الأسبوع المقبل، لإنتاج 10 ملايين كمامة طبية".

وحول الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد 5 مدنيين في ولاية دياربكر، قال أكار إن كفاح تركيا يتواصل داخل وخارج تركيا، وأن الإرهابيين سيدفعون ثمن هذه الأعمال حتمًا.

وأشار إلى أن الهجوم الشنيع تم تنفيذه ضد المدنيين عبر قنبلة مصنوعة يدويًا من قبل الإرهابيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.