الاتحاد_السعودي يطالب الأندية مقترحاتها حول توصيات #الفيفا

طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم من الأندية، إرسال مقترحاتها بخصوص التوصيات التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص عقود اللاعبين والميركاتو الصيفي. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تقدم بعدد من التوصيات لحل المشاكل الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد. وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت تجميد كافة الأنشطة الرياضية بالإضافة إلى إيقاف التدريبات الجماعية في الأندية في وقت سابق وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الصحة العامة. وطلب اتحاد القدم إدارات الأندية تقديم مقترحات حول تمديد عقود اللاعبين إلى نهاية الموسم الحالي، وتخفيض الرواتب، وزيادة أيام التسجيل في فترة الانتقالات الصيفية.

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