أكثر شارع منحدر في#العالم يقع في #نيوزيلندا

حصلت نيوزيلندا مرة أخرى على لقب لديها كأكثر شارع منحدر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد معركة حامية الوطيس.

وذكرت موسوعة جينيس، في بيان، الأربعاء، أنها أعادت اللقب إلى شارع “بالدوين” في حي دونيدين، بعد مراجعة رسمية.

وكان الشارع حمل سابقا الرقم القياسي لأكثر من عقد من الزمن، قبل أن يتم منحه إلى شارع “أفورد بين ليش” في منطقة “هارليش” في ويلز في 2019.

وأكدت النتائج الجديدة أن شارع “بالدوين” لديه أكبر نسبة انحدار، 8 .34%، مقارنة بانحدار شارع “افورد بين ليش” 6 .28%.

وقال توبي ستوف، الذي قام بالمسح الأرضي بشارع بالدوين والذي قاد الحملة لإعادة اللقب، إنه من أجل تقييم عادل للشكل المختلف للشارعين، يتعين قياس الانحدار بخط الوسط للطريق.