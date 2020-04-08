النصر يحذر “حمد الله”

ظهر لاعب النصر المحترف المغربي “عبدالرزاق حمد الله” في بث مباشر مع زميله السابق، محسن متولي، عبر تطبيق ”إنستغرام“.

وذكرت صحيفة ”المنتخب“ المغربية اليوم الأربعاء، إن إدارة النصر، وجهت تحذيرا لحمد الله، ومنعته من تكرار هذه الحوارات، سواء مع لاعبين أو أصدقاء أو وسائل إعلامية .

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة نادي النصر لم تتقبل حديث حمدالله دون إذن، بالإضافة لسهره حتى الخامسة فجرا، ما يؤثر عليه بدنيا خاصة في فترة تجميد النشاط الرياضي.