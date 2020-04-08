مصر تمدد حظر التجول الليلي 15 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إنه تقرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوما حتى 23 أبريل نيسان لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأضاف أنه تقرر أيضا تخفيف حظر التجول ساعة بحيث يبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا. وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون إن الحكومة مددت تعليق الرحلات الجوية أسبوعين آخرين. كما تقرر اقتطاع 20 بالمئة من رواتب أعضاء الحكومة المصرية لمدة ثلاثة شهور لدعم العمالة غير المنتظمة.

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