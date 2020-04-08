رئيس برشلونة يقيل «الخائن» والريال يراجع صفقة مبابي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تريثت إدارة ريال مدريد في ملاحقتها الفرنسي كيليان مبابي حتى العام المقبل، وربما يشتريه مقابل 132 مليون استرليني بدلاً من الـ189 مليوناً التي يطلبها ناديه باريس سان جيرمان، وذكرت إذاعة كادينا سير أن إدارة الريال تتفاوض حالياً مع نجومها لحسم الأجور وتم وضع مقترحين: الأول حسم 12 في المئة من الأجر في حال استئناف اللعب قريباً والثاني حسم 20 في المئة في حال إنهاء البطولة مبكراً.

وذكر التقرير أن لاعبي فريق السلة في الريال وافقوا على تخفيض الرواتب لكن فريق الكرة لم يوافق بعد.

وعلى صعيد الغريم برشلونة، أجرى رئيس النادي بارتومو جملة من التغييرات الإدارية بعد اجتماع بالفيديو يوم الاثنين. وطالب بارتومو بإقالة نائبه إيميلي روسو لأنه «غير مخلص» للنادي ويتصرف وراء ظهره وفق تقرير سبورت، إضافة إلى أنريكي تومباس نائب الرئيس الرابع ومدير الخزنة سيلفيو ايلياس ومدير الفريق الرديف جوسيب بونت الذي يتولى الشؤون التجارية، وطلب بارتومو من المعنيين تقديم استقالاتهم فوراً أو شغل وظائف متدنية في حال رفضهم لأنه يريد أن يكون آخر عام له في منصبه مشرفاً ومتوحداً وإيجابياً. وطلب الرئيس من جوردي موا ( نائبه الثالث) تسلم منصب النائب الأول للشؤون المالية فيما سيحل ديفيد بيلفر مكان تومباس للشؤون المالية.

وتعصف الرياح بإدارة برشلونة من جميع الاتجاهات خصوصاً بعد حسم أجور نجومه 70 في المئة لمساعدة كادر النادي في تسلم أجورهم كاملة وسط أزمة كورونا وتردد أيقونته ميسي في تمديد عقده الذي ينتهي في 2021 بعد شجاره مع سكرتير الرئيس ايريك أبيدال فيما يخص طرد المدرب فالفيردي أو انزعاجه من حسم الأجور الكبير. وقال رئيس رابطة الليجا خافيير توبياس إن رحيل ميسي المحتمل عن الليجا لن يضر بشعبيتها وأضاف: «أحب بقاء ميسي في إسبانيا لكن إذا رحل فلن تكون دراما، قيل نفس الشيء عن الليجا بدون كريستيانو رونالدو وأن الليجا ستخسر المال لكن زادت أرباحنا أكثر وحتى في البرتغال». وعن إمكانية انتقال ميسي للدوري الإيطالي قال تيباس: «لا أعتقد أن مجيء ميسي سيحل مشاكل الأندية الإيطالية السيئة الصيت فيما يخص الديون والموارد غير الكافية. اللاعبون يساعدون لكنهم ليسوا أساس البطولة». وكان موراتي رئيس إنتر ميلان السابق عبر عن رغبته بمشاهدة ميسي بقميص الأفاعي وقال: «لا أعتقد أن ميسي حلم محرم علينا إطلاقاً، لم يكن الحصول عليه مستحيلاً قبل كورونا ولا بعدها. هو في الأشهر الأخيرة من عقده وبلا شك سنبذل جهداً جباراً لجلبه للإنتر. لا أعرف إن كان الوضع الحالي سيغير كل شيء نحو الأفضل أو الأسوأ».

قال نجم ريال مدريد الألماني توني كروز إنه يفضل تسلم أجره كاملاً ثم يتبرع للمحتاجين في ظل أزمة وباء كورونا المستجد وأضاف: «حسم أجر اللاعب أشبه بتبرع لا قيمة له لخزينة النادي، هناك الكثير من مجالات أعمال الخير وكل لاعب يتبرع كيفما يشاء، وريال مدريد لا يعاني ضائقة مالية في دفع أجور لاعبيه حالياً لكن ربما تتعقد الأمور في حال استمر الحجر المنزلي. الكثير من الأندية تفتقر لمخططات التمويل لكن إذا تم استئناف اللعب الشهر المقبل ستكون هناك حلول للمشاكل أما إذا استمرت هذه الحال للشتاء المقبل فلن تستطيع بعض الأندية الصمود وسيتغير حال كرة القدم التي نعرفها جذرياً. النادي سيتريث أيضاً في صفقات الشراء ويدفع حتماً أقل من السعر المطلوب».



رونالدو قد يعود للريال مقابل50 مليون استرليني

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أوردت صحيفة «كورييه ديلو سبورت» الإيطالية أن اليوفنتوس الإيطالي مستعد لبيع نجمه كريستيانو رونالدو لناديه السابق ريال مدريد مقابل 50 مليون استرليني بعد أسبوع من تأكيد رئيس النادي الإيطالي أندريا أنييلي ثقته بتمديد عقد رونالدو حتى 2024. وقال التقرير إن اليوفي يعاني أزمة «كاش» ويمكنه الموافقة على البيع في حال اهتم ريال مدريد بالصفقة. ويتقاضى رونالدو أكبر أجر في الـ«سيري أي» (27.5 مليون استرليني في الموسم ) حتى يونيو 2022 ووافق مع زملائه على حسم أجورهم لكن الـ80 مليون استرليني التي لن يعطيها اليوفي للاعبيه لن تسد ديونه أو تدفع أجور لاعبيه المنتهية عقودهم.