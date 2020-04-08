انكماش حاد في فرنسا وألمانيا.. وفشل أوروبي بالتوصل لخطة إنعاش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع إجمالي الناتج الداخلي في فرنسا بنحو 6% في الربع الأول من 2020، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بتوقف النشاط في جزء كبير من الاقتصاد، بحسب تقديرات نشرها بنك فرنسا الأربعاء. ويعد هذا الأداء الفصلي الأسوأ للاقتصاد الفرنسي منذ العام 1945. وكان إجمالي الناتج الداخلي تراجع 0,1% في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب آخر بيانات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء، ما يعني تقنياً أن اقتصاد فرنسا بات يعاني الركود جرّاء تراجع النمو لفصلين متتاليين.

وعلى صعيد الاقتصاد الأوروبي الأكبر، يتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا في الربع الثاني من العام بـ9,8% بسبب تفشي وباء كوفيد-19 وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البلاد الحديث، بحسب توقعات مشتركة لأبرز المعاهد الاقتصادية نشرت اليوم الأربعاء. وتتوقع المعاهد تسجيل ركود بـ 4,2% خلال العام 2020، أي أقل بقليل مما تتوقعه الحكومة مع تحسن ملحوظ لعام 2021 مع توقع نمو إجمالي الناتج الداخلي بـ 5,8%.

وسط كل ذلك، لم ينجح وزراء المال الأوروبيون في التوصل إلى اتفاق بعد ليلة طويلة من المباحثات حول خطة إنعاش بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو الذي دعا إلى اجتماع آخر الخميس.

وكتب سينتينو في تغريدة على «تويتر»، «بعد 16 ساعة من المناقشات، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نصل بعد. علقتُ اجتماع مجموعة اليورو الذي سيستأنف «غداً الخميس»».