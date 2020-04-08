شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيوس: فيرنر أفضل من ساني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر لوثار ماتيوس أسطورة نادي بايرن ميونيخ الألماني عن رغبته في تعاقد النادي مع تيمو فيرنر جناح لايبزيج بدلاً من الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي وقال:" أميل لصفقة فيرنر، هذا لا يعني أن ساني نجم رائع لكن أشعر أن هانسي فليك وأوليفر كان يميلان لفيرنر لأن مهاراته وشخصيته أكثر ملاءمة لأسلوب الفريق كما أنه يمكنه اللعب في موقع ليفاندوفسكي وأرخص سعراً. ساني لم يلعب هذا الموسم بسبب الإصابة، كلاهما سيكون إضافة رائعة للفريق لكن لو خيروني اليوم أختار فيرنر". وسجل فيرنر لفريقه 27 هدفاً في 36 مباراة هذا الموسم ووصل به لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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