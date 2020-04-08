ليدز يرفع أجور لاعبيه 2 في المئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاجأ نادي ليدز يونايتد المنافس بالدرجة الأولى بإنجلترا نجومه وجميع الأندية بزيادة أجور لاعبيه بنسبه 2 في المئة. ويحتل الفريق الصدارة بفارق 7 نقاط عن الثالث فولهام مع تبقي 9 مباريات للموسم، وهو الأعلى من ناحية الحضور الجماهيري ( 35 ألف متفرج ) وهذا يعني أنه يخسر نصف مليون استرليني مقابل كل مباراة لا تقام في ملعبه بسبب وباء كورونا المستجد. ووافق أعلى اللاعبين أجراً المهاجم باتريك بامفورد (35 ألف استرليني أسبوعياً ) والحارس كيكو كاسيا (30 ألف استرليني) على تخفيض أجورهم مؤقتاً الشهر الماضي كما وافق المدرب بيلسا وكادره على التخلي عن نصف أجورهم لكن التغيير في الميزانية حصل قبل شهر مارس على خلاف بقية الأندية ما سمح بجمع مليون استرليني من فاتورة الـ3 ملايين مبكراً. ولم يطالب لاعبو ليدز بالزيادة لكنهم سعدوا بها خصوصاً اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف أو الذين يواجهون مستقبلاً غامضاً في حال الصعود للبرمييرليج. ومن المتوقع أن يحصل ليدز على 170 مليون استرليني نظير صعوده ما يسمح بحل مشاكله المالية فوراً ويمكنه من دفع الزيادة المتفق عليها للاعبين.