جوارديولا يوافق على تخفيض الرواتب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة «التايمز» عن عزم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيف المسابقة هذا الموسم، الموافقة على تخفيض جزء من أجره السنوي ( 20 مليون استرليني ) فور عودته من إسبانيا حيث حضر جنازة والدته مؤخراً. وذكر التقرير أن مدير الكرة بيجرشتين والمدير التنفيذي فيران سوريانو سيوافقان أيضاً على حسم أجورهما كي يساعدا النادي في دفع أجور الكادر الوظيفي كاملة. أما دانييل ليفي المدير التنفيذي لتوتنهام فقد ذكر تقرير بأنه يفكر في استخدام عمال الملعب في منزله ويدفع لهم راتباً من جيبه بدلاً من بقائهم بلا عمل مع توقف اللعب.

وطالب مشجعو الفريق الإدارة بـ«التفكير قبل القرارات» لأن أي تصرف غير مناسب يلحق ضرراً بسمعة النادي. ولم يوافق لاعبو البرمييرليج بعد على تخفيف رواتبهم، وطالب وكيل أعمال نجم أرسنال مسعود أوزيل بضرورة مشاركة وكلاء اللاعبين في المفاوضات الجارية حول تقليل أجورهم.

وقال المحامي الألماني سوجوت:«بعض مالكي الأندية يديرونها كلعبة بلاي ستيشن وأعتقد أن لوائح اللعب المالي النظيف ستتغير لتسمح بارتفاع ديون الأندية. أدرك أن الظروف صعبة على الجميع لكن أقترح بدلاً من حسم أجور اللاعبين تأجيل دفعها 3 أشهر وهكذا لن تعاني الأندية مسألة عدم توفر الكاش»، وقال سوجوت إن بعض اللاعبين الذين يمثلهم وافقوا على تأجيل الأجور في ألمانيا والنمسا. وأضاف: «بعض الأندية تحتاج تقليص الإنفاق بنسبة 50 في المئة والبعض الآخر 20 في المئة وبعضها لا يحتاج أصلاً لتأجيل الدفعات». واقترح رؤساء الأندية حسماً بنسبة 30 في المئة من أجور لاعبي البريمييرليج لكن رابطة اللاعبين أكدت أن الحسم سيضر بالخدمات الصحية التي تحصل على 200 مليون استرليني من صندوق الضرائب سنوياً من جيوب اللاعبين.

كشف تقرير في صحيفة ذا أتلتيك عن اعتقاد نادي ليفربول متصدر الدوري الممتاز وحامل لقب أوروبا بأن أحد خصومه الكبار سرب خبر خطة النادي فيما يتعلق بالبطالة الجزئية لكادره الوظيفي، وتراجع ليفربول عن قراره بعد سيل من الانتقادات لكن إدارة ليفربول، التي عقدت مشاورات سرية مع بقية الأندية في الدوري حول تداعيات أزمة كورونا وكيفية مواجهتها، تعتقد أن واحداً منها سرب اقتراح ليفربول، وهذه ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها مالك النادي جون هنري ورئيس مجلس الإدارة توم فيرنر والرئيس مايك جوردن عن قرار مثير للجدل، ففي فبراير 2016 تراجع عن رفع سعر التذكرة إلى 77 استرلينياً بعد انسحاب جماعي من المدرجات.