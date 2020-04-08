بعد وصفه لقائد حاملة الطائرات بـ«الغبي».. استقالة قائد سلاح البحرية الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنّ قائد سلاح البحرية توماس مودلي الذي واجه سيلاً من الانتقادات بسبب طريقة إدارته لأزمة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفلت قدّم استقالته من منصبه، مشيراً إلى أنّه قبل الاستقالة وعيّن بديلاً عنه بالوكالة.

وقال إسبر في تغريدة على تويتر: صباح اليوم، قبلتُ استقالة مودلي. مضيفاً: بعد موافقة الرئيس، لقد عيّنت نائب قائد سلاح البرّ جيم ماكفيرسون قائداً لسلاح البحرية بالوكالة.

وأرفق إسبر تغريدته ببيان مطوّل أكّد فيه، أنّ مودلي استقال من تلقاء نفسه قائلاً: لقد وضع مصلحة البحرية والبحارة فوق مصلحته لكي تتمكّن حاملة الطائرات يو.أس.أس. ثيودور روزفلت وسلاح البحرية كمؤسسة من المضيّ قدماً.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أنّ قائد سلاح البحرية بالوكالة سيشغل هذا المنصب بانتظار تعيين قائد أصيل.

وتابع إسبر في بيانه: يتعيّن علينا الآن أن نضع احتياجات سلاح البحرية، بما في ذلك طاقم تيدي روزفلت، أولاً، وأن نمضي قدماً سويّاً.

وكان مودلي أقال الخميس، قائد الحاملة «يو.أس.أس. ثيودور روزفلت» العاملة بالطاقة النووية الكابتن بريت كروجر بعدما طلب في رسالة استغاثة وجّهها إلى رؤسائه، وسرّبت إلى الإعلام، السماح له بالرسو لإخلاء الحاملة من البحّارة المصابين بفيروس كورونا المستجدّ بعدما تفشّى الوباء على متنها.

ولقيت إقالة الكابتن كروجر استنكاراً واسعاً واعتُبرت عقوبة قاسية وغير منصفة بحقّ ضابط محترم أراد حماية طاقم سفينته بمناشدته رؤساءه أن يسمحوا له بإخلاء السفينة بعد رسوّها في غوام.

وكان كروجر قد أبلغ في وقت سابق من هذا الأسبوع، وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن فيروس كورونا ينتشر بشكل لا يمكن السيطرة عليه على متن سفينته، داعياً إلى تقديم مساعدة فورية لعزل أفراد طاقمه.

ونبّه كروجر رؤساءه إلى أنّ «انتشار المرض مستمر ومتسارع»، مناشداً إياهم بالقول: نحن لسنا في حالة حرب. لا حاجة لأن يموت بحّارة.

وبحسب وكالة فرانس برس فإن الخطاب الذي ألقاه قائد سلاح البحرية توماس مودلي الاثنين على متن حاملة الطائرات «يو.أس.أس. ثيودور روزفلت» في غوام كان سبباً في تقديم استقالته، حيث تم تسريب الخطاب أيضاً إلى الصحافة، والذي انتقد فيه قرار قائد الحاملة «المُقال»، واصفاً إياه بأنه «إمّا غبّي أو ساذج»، كذلك انتقد وسائل الإعلام بشدّة.

وأثار خطاب مودلي ردود فعل شديدة في الكونجرس حيث دعا العديد من أعضائه إلى استقالته.