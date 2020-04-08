رئيس تنفيذي جديد لـ «أرابتك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مجلس إدارة شركة أرابتك القابضة، اليوم الأربعاء، أن بيتر بولارد الرئيس التنفيذي للمجموعة سيقوم بتسليم مهامه للمهندس وائل فرسخ، الذي انضم إلى المجموعة في سبتمبر/ أيلول 2019 كرئيس تنفيذي للعمليات، وقد اتبع خطة استراتيجية تعتمد في المقام الأول على إعادة هيكلة المشاريع الإنشائية، حيث تمكن خلال الشهور الثمانية الماضية من إحراز تقدم كبير في تسليم وإنهاء المشاريع القديمة، وتعزيز إدارة الأعمال والمشاريع وإعادة هيكلتها، ومواءمة أعمال المجموعة المتعلقة بالإنشاءات بشكل فعال.

وشكر مجلس الإدارة بيتر على قيادته والتزامه على مدى السنوات الثلاث الماضية مما سمح لشركة أرابتك بإعادة بناء فريق قيادة للمدى البعيد يسعى لاستمرارية الأعمال.

كما أعلن المجلس أيضاً عن تعيين ناجح عوض بمنصب الرئيس المالي للمجموعة بالإنابة، والذي شغل مؤخراً منصب الرئيس المالي لمجموعة شركة أبوظبي لبناء السفن.