أرديرن متفائلة بانحسار «كورونا» في نيوزيلندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين

أعربت جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا، عن «تفاؤلها الحذر» بانحسار فيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت البلاد، الأربعاء، أقل عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصلت إلى 50 حالة، وهو الرقم الأقل منذ حوالي أسبوعين. لكنها أكدت على ضرورة استمرار التزام الجميع بسياسات الإغلاق الصارمة، مع التوسع في إجراء فحص الكشف عن «كوفيد 19»، والذي يبلغ متوسط عدد الحالات التي يتم اختبارها يومياً 4089 اختباراً.

وقالت أرديرن للصحفيين في البرلمان في ولينجتون العاصمة، الأربعاء «سجلنا أقل عدد من الإصابات التي كانت 54 الثلاثاء، و67 الاثنين. لدي تفاؤل حذر، ولابد من مواصلة هذا المسار». ورداً على سؤال صحفي عن كيف تغيرت حياتها أثناء الإغلاق، أجابت أرديرن «أفتقد للناس، لكن علينا الالتزام بالبقاء في منازلنا، والحرص على التباعد الاجتماعي حتى نتمكن من عبور الأزمة».

مفوض الشرطة اندرو كوستر، أشار إلى أن الشرطة ضبطت 76 شخصاً في انتهاك للقيود المفروضة على البقاء في المنزل خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضاف أن الشرطة سجلت حتى الآن 367 انتهاكاً.

ناقشت جلسة البرلمان النيوزلندي الأربعاء، سبل دعم الاقتصاد بحزمة جديدة من المساعدات للقطاعات الأكثر تضرراً من سياسات الإغلاق الصارمة التي سارعت البلاد إلى تطبيقها.

كريس روبرتس، ممثل قطاع السياحة، التي تعد المصدر الأكبر للدخل في نيوزيلندا، قال إنه يتوقع انخفاضاً قدره 12 مليار دولار نيوزيلندي في الإنفاق السياحي خلال الأشهر الستة المقبلة. وأضاف أن معظم الشركات لديها دخل «صفري» وستحتاج إلى دعم حكومي يتجاوز مخطط دعم الأجور فقط. وطالب بمناقشة خطة واضحة لموعد رفع الإغلاق. ومنذ تفشي «كوفيد 19»، سجلت نيوزيلندا 1210 حالات مؤكدة، تم شفاء 282، وسجلت حالة وفاة.