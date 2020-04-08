بحث المزيد من المحفزات لشركات التأمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، اجتماعاً «عن بُعد» باستخدام تقنية الاتصال المرئي مع مديري شركات التأمين العاملة في الدولة، تم خلاله بحث القضايا والمبادرات والجهود المبذولة؛ لمواجهة التحديات، والوقوف على الآثار الاقتصادية الناجمة عن تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

كما تناول الاجتماع عدداً من المحاور؛ أبرزها: دور الهيئة وقطاع التأمين في الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والمبادرات والإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة على مستوى قطاع التأمين؛ للمحافظة على صحة حملة الوثائق والمتعاملين وسلامة الموظفين العاملين، والجهود المبذولة؛ لضمان انسيابية الأعمال، واستمرار تقديم الخدمات التأمينية عن بُعد، وبجودة عالية ومن دون أي تأخير بالشكل الذي يعكس المستوى المتقدم لأداء سوق التأمين المحلية.

وأكد الزعابي، خلال الاجتماع، حرص الهيئة على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة؛ من أجل تسهيل الأعمال، وتحفيز النمو ومساعدة الشركات على أداء مهامها بسلاسة خلال هذه المرحلة.

المهن المرتبطة

وقال: إن الأزمة الحالية أظهرت كفاءة أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وجودة القرارات والجهود الوطنية في مواجهة التحديات والأزمات، والحد من تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد استمرار جهود الهيئة في دعم الجهود الوطنية، ومساعدة شركات التأمين والمهن المرتبطة بها على ضمان استمرارية توفير الخدمات التأمينية بكافة أنواعها للجمهور.

وأضاف: إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات الوقائية؛ لضمان استمرارية الأعمال في قطاع التأمين ضمن الجهود الوطنية؛ للمحافظة على السلامة والصحة العامة، والحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتقديم كافة الخدمات عن بُعد؛ من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية والذكية للهيئة، والتي تتيح لجميع الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين ولحملة وثائق التأمين استمرارية استفادتهم من كافة الخدمات المقدمة من الهيئة؛ ومنها ما يتعلق بخدمات الترخيص والقيد وتسوية وحل المنازعات التأمينية.

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المبادرات التحفيزية

وأضاف: إن الهيئة تعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات والمبادرات التحفيزية؛ لدعم القطاع وتمكينه من مواجهة التداعيات والتحديات.

وأشار إلى أهمية تكامل المبادرات كافة، وتوحيد الجهود المشتركة؛ من أجل إنسيابية الأعمال في قطاع التأمين، وضمان وصول الخدمات التأمينية إلى أصحابها من دون أية عوائق ناتجة من تأثير فيروس «كورونا»؛ بهدف تعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر؛ لحماية الاقتصاد الوطني؛ وحماية حقوق المؤمن لهم إضافة إلى المستفيدين من أعمال التأمين.

وأكد ضرورة اعتماد الشركات للسياسات اللازمة على المستوى الفني والتشغيلي ومستوى الموظفين والعملاء، والتي من شأنها الحد من المخاطر المرتبطة بتداعيات تأثير فيروس «كورونا» على قطاع التأمين في الدولة.

كما أكد ضرورة تقديم الخدمات عن بُعد في هذه المرحلة عن طريق المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للشركات، وتعزيز دور شركات التأمين في المسؤولية المجتمعية، والمساهمة في برامج تطوعية؛ تساعد في تقديم الحلول، وتخفف الأعباء عن أفراد المجتمع.

مديرو الشركات

أثنى مديرو شركات التأمين على الجهود التي تقوم بها الهيئة في هذه المرحلة؛ لضمان انسيابية الأعمال واستمراريتها وتمكين الشركات من مواجهة تداعيات تأثير فيروس «كورونا» المستجد على قطاع التأمين.

وأكدوا استعداد جميع الشركات لتقديم خدماتها التأمينية لكافة للعملاء، بما في ذلك خدمة إصدار وثائق تأمين جديدة، وتمديدها والالتزام بتسوية المطالبات التأمينية بالسرعة الممكنة؛ وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية.

وتم خلال الاجتماع طرح العديد من المقترحات والأفكار التي تدعم الجهود المشتركة للهيئة والقطاع؛ للحد من انتشار الفيروس، والتخفيف من تداعياته الصحية والاقتصادية.

وخلص الاجتماع إلى قيام الشركات من خلال جمعية الإمارات للتأمين، بتوحيد المبادرات والأفكار والتحديات الخاصة بالقطاع وتقديمها للهيئة؛ لدراستها وإصدار حزم تحفيزية من القرارات الممكنة التي تساهم في تمكين القطاع من مواجهة التداعيات الاقتصادية الحالية أو المستقبلية التي قد تنجم عن فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد ـ19).