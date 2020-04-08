الولايات المتحدة تسجل أعلى معدل وفيات يومي عالمي بكورونا بحوالي 2000 وفاة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي حوالي ألفي شخص جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور وباء كوفيد-19، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز ليل الثلاثاء.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 أنّ الوباء حصد في الولايات المتّحدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أرواح 1939 مصاباً بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 12722 حالة وفاة من أصل 396233 حالة إصابة. كما سجّلت 29609 إصابات مؤكدة بالفيروس.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات المعلن عنها بالوباء، كما أنّها تسجّل منذ أيام حصيلة وفيات يومية تزيد على الألف ممّا يعني أنّها قد تتخطّى قريباً إسبانيا (13798 وفاة) وربّما تلحق بركب إيطاليا التي تتصدّر حالياً عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم بإجمالي 17127 وفاة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مساء الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات الوباء في الولايات المتّحدة: «إنّ أمريكا لا تزال تجري فحوصاً أكثر من أي دولة أخرى في العالم، وأعتقد أنّ هذا هو على الأرجح السبب في أنّ لدينا عدداً أكبر من الحالات». وأشار إلى أنّ عدد الفحوص التي أجريت في الولايات المتحدة حتى الثلاثاء بلغ 1,8 مليون فحص بمعدل 125 ألف فحص يومياً.

ولا تزال نيويورك بؤرة الوباء في الولايات المتّحدة، إذ سجّلت الولاية ما يقرب من 5500 حالة وفاة من أصل 140 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس. وبحسب تقديرات البيت الأبيض فإنّ كوفيد-19 سيفتك في الولايات المتّحدة بما بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص إذا ما تقيّد الجميع بالقيود المفروضة حالياً لاحتواء الوباء، مقارنة بما بين 1,5 مليون إلى 2,2 مليون شخص كانوا سيلقون حتفهم لو لم يتمّ فرض أيّ قيود. وتتفاوت القيود المفروضة في الولايات المتّحدة على تنقّلات المواطنين والاختلاط باختلاف الولايات، لأنها مفروضة على المستوى المحلّي وليس الفيدرالي.