ضجة في السعودية لتأجيل تنفيذ القصاص من أصغر شاب

ونشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشاب عبد المحسن حمود بن عبد الله الغامدي، مطالبين بتأجيل تنفيذ الحكم لما بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

© AP Photo / Hassan Ammar

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية ، أن أسرة المواطن أيضا ناشدت ولاة الأمر في المملكة، بتأجيل تنفيذ القصاص المقرر له اليوم الأربعاء.

كما ناشدت الأسرة أولياء الدم، بالعفو عن ابنهم عبد المحسن.

ونقلت الصحيفة عن والد الشاب قوله: "رجائي من أولياء الدم العفو عن ابني لوجه الله، وهم أهل العفو والشهامة، وما أقدم عليه ابني كان خطأ كبيرا، ومن شيم الكرام العفو عند المقدرة".

وأضاف الأب أنه يناشد "ولاة الأمر وأهل الخير والإحسان السعي والشفاعة عند أولياء الدم للعفو عن ابنه".

Advertisements

وفي سياق متصل انتشرت دعوات مناشدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي للعفو ابتغاء وجه الله عن الشاب السعودي.

يشار إلى أن تفاصيل الواقعة مر عليها 8 سنوات، والتي بدأت في 2012، في مدرسة ثانوية بالمعشوقة بمنطقة الباحة، عندما أقدم الغامدي البالغ من العمر 15 عاما وقتها، على قتل زميله.

ناشد المواطن حمود بن عبد الله الغامدي ولاة الأمر -حفظهم الله- تأجيل تنفيذ القصاص في ابنه "عبدالمحسن"، والمقرر له يوم غد الأربعاء 15/ 8/ 1441هـ، لما بعد أزمة "كورونا"، راجياً عفو أولياء الدم عن ابنه.

وتبين من التحقيقات أن المتهم أطلق على زميله 7 طلقات من مسدسه، مما أسفر عن سقوطه قتيلا، وذلك بسبب خلافات بينهما.