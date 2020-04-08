الكويت: ارتفاع إصابات "كورونا" إلى أكثر من 850 بعد تسجيل 112 حالة جديدة

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، الدكتور عبدالله السند، إن البلاد "سجلت 112 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 855 حالة"، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال السند، إن ھناك حالة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا لمواطنة كویتیة (من رحلات الإجلاء الجوي الأخیرة) وھناك 105 حالات مخالطة ھي (حالة لمواطن كویتي) و(77 حالة لمقیمین من الجنسیة الھندیة) و(9 حالات لمقیمین من الجنسیة المصریة) و(8 حالات لمقیمین من الجنسیة البنغلادیشیة) و(5 حالات لمقیمین من الجنسیة الباكستانیة).

وأضاف أن "الحالات المخالطة تضم أیضا مقيمين من الأردن والفلبین وسوريا ونیبال وإیران".

وكان وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن في وقت سابق الیوم شفاء 6 حالات كانت أصیبت بمرض فیروس كورونا المستجد، لیصل إجمالي من أعلن شفاؤھم من المرض حتى الآن 111 حالة.

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وأعلن وزير الداخلية الكويتي مؤخرا، أن مجلس الوزراء قرر عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة عزلا كليا.

وقررت الحكومة الكويتية تعطيل المؤسسات الحكومية 11 يوما كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قررت تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/4/12 وحتى يوم الخميس الموافق 2020/4/23 باعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2020/4/26".

وقرر أيضا "تعديل مدة حظر التجول في البلاد ليكون من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً يومياً اعتباراً من اليوم الاثنين حتى إشعار آخر"، كما تقرر "فرض عزل تام لمنطقتي جليب الشيوخ (الفروانية) والمهبولة (الأحمدي) أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد لمدة أسبوعين اعتباراً من مساء اليوم الاثنين".