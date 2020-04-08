سوريا.. اغتيال مسؤول بعثي في ريف درعا في ذكرى تأسيس الحزب

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

اغتال مجهولون، اليوم الثلاثاء، أمين شعبة نوى لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، سلوان الجندي، أمام مبنى الشعبة في ريف درعا بجنوب البلاد.

وذكرت شعبة ريف درعا للحزب أن ملثمين كانوا على دراجة نارية اغتالوا الجندي وتم نقله إلى مشفى نوى حيث فارق الحياة إثر نزيف شديد.



يذكر أن حزب البعث العربي الاشتراكي يحتفل اليوم بالذكرى الـ 73 لتأسيسه.

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