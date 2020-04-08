شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. روبوت الداخلية التونسية يستوقف مواطنا خرق الحجر الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأت وزارة الداخلية التونسية إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لفرض حالة الانضباط وتطبيق قرار حظر التجوال فى المدن التونسية، حيث واصل "روبوت" وزارة الداخلية التونسية، الذى تمّ استخدامه مؤخرا لتوعية المواطنين بأهمية احترام الحجر الصحى الشامل، استقطاب اهتمام النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الذين تداولوا مقاطع فيديو ترصد تدخلات الروبوت الآلي على الميدان.

وقام أحد المواطنين التونسيين بتصوير محادثة جرت بين "الروبوت" ومواطن كان رفقة طفليْن على متن دراجة نارية، حيث بادر "الروبوت" بإلقاء التحية قائلا "خوّيا السلام..وزارة الداخلية معك.."، قبل أن يستفسر حول أسباب خروج المواطن التونسى وخرقه للحجر الصحى الشامل، ودعوته للالتزام بتطبيق القانون، بأسلوب لم يخلو من الطرافة.

وسجلت تونس 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 623 مصاب.

Advertisements

وفى وقت سابق أعلنت "النقابة العامة للحرس الوطنى"، الثلاثاء، عن تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد بثكنة الحرس الوطنى بالعوينة لشخص تابع لورشة الحماية المدنية، وأضافت النقابة أنّ "المصاب شعر بارتفاع فى درجة حرارة جسمه فتحول إلى المصحة، وقد تولى الإطار الطبى وشبه الطبى التعامل مع وضعيته الصحية، وتم عزله فى غرفة العزل التى تمت تهيئتها سابقا لمثل هذه الحالات".

وقالت وكالة الأنباء التونسية أنه تم إخضاع المريض إلى تحليل سريع تبين انه إيجابي، ويتم إجراء تحاليل للذين كان لهم اتصال مباشر بالمريض.

وقال هشام المشيشى وزير الداخلية التونسى، إن مرضى فيروس كورونا الذين لا يلتزمون بالحجر الصحى، سيواجهون تهمة القتل على وجه الخطأ، وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفى مشترك، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم تشديد الإجراءات وإيقاف الأشخاص الذين لا يلتزمون بالحجر الصحى وذلك لمنع انتشار العدوى.

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، تابع الوزير، "أى شخص لا يحترم الحجر الصحى فهو بالضرورة سيتسبب فى انتقال العدوى من شخص لآخر، لافتا إلى أن العدوى من الممكن أن ينجر عنها الوفاة".

وقال الوزير، إن "مرضى فيروس كورونا الذين لا يلتزمون بالحجر، يواجهون تتبعات بمقتضى المجلة الجزائية وتوجه لهم تهمة القتل على وجه الخطأ فى صورة تسبب العدوى فى وفاة شخص".