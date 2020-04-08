شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى فلسطين ليرتفع الإجمالى لـ 263 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 263 حالة، منها 44 حالة تماثلت للشفاء، وقال مدير عام الصحة الاولية في وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الأربعاء، إن الاصابتين الجديدتين سجلتا فى (نابلس) لمسعف، وفي (الخليل) لعامل.

ويخشى الفلسطينيون من زيادة حالات الإصابة بكورونا مع بدء عودة العمال الفلسطينيين من إسرائيل إلى ديارهم مع حلول عيد الفصح عند اليهود هذا الأسبوع.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، حذر نهاية الأسبوع المنصرم من أن الأسبوعين القادمين سيكونان من أصعب الأوقات من ناحية السيطرة على انتشار المرض، والسبب هو عودة 45 ألف عامل إلى بيوتهم من أماكن عملهم في إسرائيل مع بدء عيد الفصح. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر مرسوما، الخميس المنصرم، بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهرا آخر لاحتواء تفشي فيروس (كورونا).. وسجلت الحكومة الفلسطينية أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس الماضي، بمدينة بيت لحم، إثر اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس،أشاد السبت الماضى، بالجهود التى تبذلها الأجهزة الأمنية، من ضمنها جهاز الأمن الوقائى وكافة العاملين فى الميدان من أجل حماية أمن وصحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

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وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس الفلسطينى مع مدير عام جهاز الأمن الوقائى اللواء زياد هب الريح.

وأطلع اللواء هب الريح، الرئيس الفلسطيني، على الجهود التى يقوم بها جهاز الأمن الوقائى لحماية المواطنين من انتشار وباء كورونا.

وثمن اهتمام الرئيس الفلسطينى الدائم ومتابعته لسير العمل فى كافة محافظات الوطن، مؤكداً الجاهزية واستمرار العمل الأمنى وفقا لخطة الطوارئ المعلن عنها وتنفيذا للتعليمات الصادرة عن القيادة السياسية.