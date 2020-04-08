خشية انتشار كورونا.. ليبيا وعُمان تفرجان عن سجناء وموقوفين

إسطنبول/ الخليج 365
أعلنت السلطات في كل من ليبيا وسلطنة عمان، الإفراج عن ألف و347 موقوفًا و599 سجينا، حسب الترتيب.
ففي عمان، أصدر سلطان البلاد هيثم بن طارق، الأربعاء، عفوًا عن 599 سجينًا بينهم 336 أجنبيًا، وفق الوكالة الرسمية (أونا).
فيما أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، في بيان مساء الثلاثاء، إطلاق سراح ألف و347 موقوف احتياطي، في إطار التعامل مع جائحة كورونا والوقاية منها.
وسجلت ليبيا 20 إصابة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس في سلطنة عمان 419 بينها حالتا وفاة.
وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و432 ألفا، توفي منهم أكثر من 82 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 302 ألف، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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