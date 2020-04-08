أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأربعاء شفاء ست حالات من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111 حالة. وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن حالات الشفاء الست تعود إلى مواطنین كویتیین مضیفا أن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء تلك الحالات من فیروس كورونا وسیتم نقلھا إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الكويتي : شفاء 6 حالات من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.