عمان: تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19). وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 419 حالة وعدد الوفيات حالتين.

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