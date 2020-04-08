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عمان: تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس (كوفيد 19). وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 419 حالة وعدد الوفيات حالتين.

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