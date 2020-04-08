شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أشهر مواقع التوظيف في العالم والوطن العربي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

في ظل التأثيرات الاقتصادية التي أسفرت عنها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، باتت تتطلب مهمة الحصول على وظيفة، بذل كثير من الجهد من أجل تحقيق حلمك المهني.



وفقا لموقع "العين الإخبارية" نقل قائمة بأهم مواقع وتطبيقات التوظيف الإلكترونية في العالم والوطن العربي، التي تعد حلقة وصل قوية بين الشركات والمرشحين لنيل الوظائف في مختلف المجالات.

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1- موقع Linkedin

هو الموقع المهني الأشهر في العالم الآن، فلا يقتصر على نشر الوظائف فقط، بل يرشح الدورات التدريبية المناسبة لاكتساب المهارات التي يحتاجها العمل، ولا يتطلب منك سوى تدوين بياناتك الشخصية وتخصصك والمجال الذي ترغب في العمل به.

يوفر "لينكد إن" فرصة التواصل مع أكثر من 660 مليون مستخدم من أكثر من 200 دولة حول العالم، ومن بين هؤلاء المستخدمين شركات تعرض الوظائف المتاحة لديها.

ويتيح الموقع فرصة التواصل مع الأشخاص الذين يعملون في نفس مجالك، من أجل توسيع شبكة العلاقات المهنية بما يفيد في زيادة فرص التوظيف.

2- موقع Dice

هو موقع عالمي يتيح إرفاق سيرتك الذاتية وتحديد تخصص الشركات التي تود العمل بها، مع تحديد الراتب الذي تتطلع إليه، فضلاً عن إمكانية البحث عن وظائف محددة أو شركة ما.

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3- موقع CareerBuilder

يقوم الموقع بإعادة نشر الوظائف المنشورة بالصحف، وبإمكانك البحث من خلال الاسم الوظيفي أو المهارة التي تتمتع بها، علاوة على توفير خاصية البحث باسم شركات محددة.

4- موقع Indeed

يتميز الموقع بتغطية الوظائف المتاحة في العديد من الدول العربية مثل الإمارات والسعودية ومصر والبحرين وعمان والمغرب.

وبإمكانك البحث في الموقع بواسطة الاسم الوظيفي أو المجال المهني أو باسم شركة محددة، مع خاصية تحديد الراتب المطلوب.

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5- موقع Glass door

هو موقع عالمي أيضا يغطي الوظائف المتاحة في العديد من دول الخليج العربي وشمال أفريقيا، ويتضمن ملايين الوظائف التي يمكن البحث فيها من خلال تسجيل بياناتك الشخصية والمهنية بالموقع.

ويوفر الموقع تقارير عن الرواتب بالقطاعات المختلفة وتقييمات الموظفين للشركات التي تتطلع للعمل بها، بالإضافة إلى توفير معلومات تساعدك في اجتياز مقابلات العمل.

6- موقع Bayt.com

ينتشر الموقع بشكل جيد في العديد من الأسواق العربية لا سيما الدول الخليجية ومصر، إلى جانب انتشاره العالمي.

من خلال تدوين البيانات المهنية والمهارات يرشح الموقع الوظائف الشاغرة التي تناسبك، فضلاً عن نشر تقارير تساعدك في تطوير مهاراتك المهنية.

7- موقع Wuzzuf

يتخصص في تغطية الوظائف الشاغرة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فبحسب بيانات الموقع، فهو يوفر ما يربو على 250 ألف وظيفة ويزوه أكثر من من 500 ألف مستخدم شهريا.

8- موقع Gulf talent

هو أحد مواقع التوظيف المعروفة في الخليج العربي ومصر وينشر الوظائف الشاغرة بأكثر من 8 آلاف شركة تعمل داخل المنطقة وخارجها.

ويتيح الموقع خاصية البحث عن الوظائف من خلال مجال العمل والراتب المرغوب والدولة محل الاهتمام بالعمل فيها.

9- موقع Jobasto

يركز الموقع على نشر الوظائف الشاغرة بالدول العربية، لا سيما وظائف المؤسسات الحكومية، حيث يقوم بإعادة نشر العديد من الوظائف المعلن عنها في الصحف.

10- تطبيق Monstet

هو تطبيق يمكن تحميله على الهواتف الذكية ويركز بشكل أساسي على فرص العمل المتوافرة بالأسواق الناشئة مثل الخليج العربي ودول جنوب شرقي آسيا والهند.

يرشح التطبيق الوظائف الشاغرة حسب التخصص والمستويات المهنية والمهارات المطلوبة، وإذا كنت تحتاج للعمل بدوام كامل أو جزئي.

11- تطبيق Hirewire

هو أيضا تطبيق متاح على الهواتف الذكية ويتميز بتوفير وظائف في أكثر من 5 آلاف شركة تعمل في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية وغيرها.