هرب من العزل إلى الموت بغير كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: عبير حسين



لقي هندي مشتبه بإصابته بفيروس كورونا المستجد مصرعه، بعد محاولته الهرب من مكان عزله في مستشفى كلية كالبانا تشارلا الطبية في كارنال.

وبحسب وسائل إعلام محلية، لجأ المشتبه بإصابته بالفيروس ـ 50 عاماً ـ إلى حيلة سينمائية قديمة للهرب، إذ جمع شراشف أسرة العنبر المحتجز فيه، إضافة إلى أكياس بلاستيكية، وجهز منها حبلاً للهرب من نافذة العنبر في الطابق السادس، لكنه سقط فور تعلقه بالحبل الذي صنعه ولقي مصرعه على الفور. وتعد هذه محاولة الهرب الثانية بنفس الطريقة من نفس المكان، لكن المريض الأول سقط مصاباً بكسور جسيمة.

وبحسب مصدر في الشرطة، أدخل المتوفى إلى المستشفى مطلع إبريل للاشتباه بإصابته بكوفيد 19، وتم عزله حتى تظهر نتيجة تحليل الإصابة بالفيروس، لكنه مل بشدة من البقاء في المستشفى، وطالب الطواقم الطبية عدة مرات بالسماح له بالمغادرة.

وحتى وفاته لم تثبت إصابته من عدمها بالفيروس، وما زالت نتيجة التحليل لم تظهر بعد.