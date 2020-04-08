إطلاق «كتالوج أبوظبي 2020» للكتب الإسلامية والعربية النادرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي ”الخليج 365”

أطلقت دار «بيتر هارينغتون» المتخصصة بالكتب النادرة «كتالوج أبوظبي 2020» الجديد، الذي يتضمن قائمة من الكتب المختارة والموجهة خصيصاً لهواة تجميع المؤلفات والمخطوطات في منطقة الخليج العربي التي تضم مجتمعاً رائداً من جامعي الكتب الأثرية، والذي ازدهر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتشتمل على سلسلة أعمال نادرة لجبران خليل جبران، وتوماس إدوارد لورنس، وأولوغ بيك، وابن سينا.

وأبرز ما يتضمنه الكتالوج الجديد: نسخة القرآن الكريم المذهّب من العصر المغولي، ونسخة القرآن الكريم باللغة الصينية الكلاسيكية، والنسخة الأولى الموقّعة ضمن مجموعة «عشرون رسماً» للشاعر اللبناني جبران خليل جبران، والنسخة الوحيدة للمخططات التفصيلية لإمدادات المياه بمدينة جدة، التي ساهمت في إحداث تغيير جذري بمسيرة تطورها، والنسخة الأولى الموقّعة لكتاب «أعمدة الحكمة السبعة» لتوماس إدو، إضافة إلى أكبر الإنجازات في علم الفلك الإسلامي لأولوغ بيك، ومجموعة من المجلّدات المكتبية النادرة للغاية لكتاب «ألف ليلة وليلة» والمترجمة من قبل بيرتون.