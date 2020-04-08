دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول الصور الرسمية لهاتف Oppo المرتقب Reno Ace 2 ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت اليوم أول الصور الرسمية ثلاثية الأبعاد لهاتف Oppo Reno Ace 2، قبل الإعلان الرسمي المتوقع من الشركة في 13 من أبريل.

بعد أن إستعرضت التسريبات السابقة التي جاءت عبر TENAA مواصفات هاتف Reno Ace 2، ظهر الهاتف اليوم في أول الصور الرسمية في JD.com إستعداداً للإعلان الرسمي عن الهاتف خلال الفترة القادمة.

ينطلق هاتف Oppo Reno Ace 2 قريباً بميزة دعم تقنية الشحن فائق السرعة Super VOOC 2.0 بقدرة 65W، وهي التقنية المستخدمة أيضاً مع الإصدار السابق للشركة Reno Ace، كما أشارت التسريبات إلى أن Oppo تدعم الإصدار الجديد Reno Ace 2 بميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 40W.

ولقد رصدت الصور الرسمية لهاتف Reno Ace 2 في قوائم JD.com، والتي كشفت عن اثنان من الإختيارات في الألوان المقدمة من Oppo للهاتف هذا العام، كما ينطلق بثلاثة نماذج.

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أيضاً من المقرر أن يدعم هاتف Oppo Reno Ace 2 برقاقة معالج Snapdragon 865، مع شريحة مودم 5G، كما يأتي النموذج الأول من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يأتي النموذج الثالث بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

من جانب أخر أشارت تسريبات TENAA إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي للكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro.

يذكر أن التسريبات لم تكشف حتى الآن عن السعر المقرر لهذا الإصدار، لذا نترقب الإعلان الرسمي من Oppo لنتعرف على سعر هاتف Reno Ace 2 وموعد توفره في الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع أول الصور الرسمية لهاتف Oppo المرتقب Reno Ace 2 ظهر على التقنية بلا حدود.