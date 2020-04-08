شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل (48) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة فى السلطنة (419) وعدد الوفيات حالتين، و72 حالة تماثلت للشفاء، وطالبت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي حسب الإرشادات، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

وكانت سلطنة عمان،أكدت أن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين المحافظات، وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات، منعا لتفشى فيروس كورونا المستجد.

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وذكرت اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أنه استمرارًا للجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس "كورونا، تسترعى اللجنة الإعلامية المشتركة للجهات العسكرية والأمنية انتباه كافة المواطنين والمقيمين بأن الجهات العسكرية والأمنية قامت بتفعيل نقاط "السيطرة والتحكم المشتركة" بين محافظات السلطنة وذلك للتقليل من حركة الأفراد والمركبات.

ووجهت اللجنة شكرها للمواطنين والمقيمين على حسن تفهمهم والتزامهم بالإجراءات الوطنية التى اتخذت للحد من انتشار الفيروس، منوهة إلى أن هذه الإجراءات احترازية تهدف إلى إحكام المرور من وإلى المحافظات، بما يحقق السلامة العامة للمواطنين والمقيمين ويحد من الأسباب المؤدية إلى انتشار فيروس "كورونا.

ودعت اللجنة جميع المواطنين والمقيمين الأخذ بعين الاعتبار أهمية البقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.