شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ 623 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 623، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

ويسعى العالم جاهدا لوقف تفشي وباء فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و400 ألف إصابة بالفيروس الذى تسبب فى وفاة أكثر من 80 ألف انسان.

وفيما توفّي حوالى ألفي شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية على الإطلاق يسجّلها بلد في العالم منذ ظهور الوباء.

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وأعلنت وزارة الصحة الهندية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 5194 والوفيات إلى 149، وكشف وزير الصحة الكويتى عن شفاء 6 حالات من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 111.

وتم تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم الصين، وفى الامارات تم الإعلان عن شفاء 19 حالة وتسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.

فرنسا أعلنت عن تسجيل 1417 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10328، وفى السعودية أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 41، وأعلنت الوزارة أيضا عن تعافي 64 حالة ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 615. كذلك أكدت الوزارة تسجيل 272 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي المصابين إلى 2795.