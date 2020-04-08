شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: تعافى 6 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 111 حالة شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأربعاء، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111 حالة، وأوضح الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي – أن الحالات الـ 6 تعود إلى مواطنين كويتيين، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الست المصابة من فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم نقل الحالات الست إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 105 حالات.

وفى الوقت الذى ينتظر فيه أبناء الكويت يوميا، مؤتمر الناطق الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، ليطلعهم على الحصيلة اليومية لمصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أبدى أبناء الجالية الهندية العاملة فى الكويت مؤخرا، اهتماما كبيرا بذلك المؤتمر، بعدما قفزت أعداد المصابين به منهم، ابتداء من الأسبوع الماضى.