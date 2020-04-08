شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يصدر عفوا عن 599 سجينا بينهم 336 أجنبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم الأربعاء، عفو سلطانى عن مجموعة من المسجونين المدنيين فى قضايا مختلفة، وذكر مصدر مسئول بشرطة عمان السلطانية، أن الذين المسجونين الذين تم العفو عنهم يبلغ عددهم 599 نزيلًا، منهم 336 نزيلًا أجنبيًّا، وذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء العمانية.

و على صعيد أخر، بدأت سلطنة عمان، يوم أمس الثلاثاء، حملة التقصى الوبائى فى ولاية مطرح المعزولة صحيا منذ مطلع أبريل الجارى، وبحسب الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدى وزير الصحة العمانى، فإن وزارة الصحة بدأت اليوم حملة التقصى الوبائى "بيت بيت" فى مطرح، مشيرا إلى أن الأفراد الذين لم تتمكن الحملة من الوصول إليهم، سيتم فحصهم فى خيام مخصصة لذلك.

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وأضاف السعيدى - خلال مقابلة على إذاعة الوصال العمانية- أنه تم تسجيل 25 حالة فى مطرح وحدها من أصل 40 حالة اليوم الثلاثاء، لذلك تعد مطرح من أكثر المناطق انتشارًا للوباء فى السلطنة ، موضحا أنه تم تسجيل 219 حالة إصابة بفيروس كورونا بين المواطنين، و152 حالة بين الوافدين، ليبلغ إجمالى الإصابات فى السلطنة اليوم 371 حالة.

ومطرح هى ولاية تقع فى الجزء الشمالى الشرقى من سلطنة عمان والتى تطل على شاطئ بحر عمان، وعقب العزل قامت الشرطة العمانية بإغلاق الحركة المرورية عن الطرق المؤدية إلى الولاية، فى إطار الجهود التى تبذلها بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، وسهلت السلطات العمانية دخول الشاحنات والسلع التموينية والخدمات الأساسية والطبية للولاية مثل الوقود والصرف الصحى وغيرها.