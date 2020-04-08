تحييد اثنين من إرهابيي "بي كا كا" بغارة تركية شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد عنصرين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية بغارة جوية على معاقل المنظمة شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة الأربعاء، أن طائرات الإستطلاع رصدت إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية بمعقلهما في منطقة "هفتانين" بشمالي العراق، حيث تم تحييدهما عبر غارة جوية.

وأشار البيان إلى الجيش التركي يواصل عملياته بحزم ضد عناصر "بي كا كا" الإرهابية.ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.